Maggie Gyllenhaal: "Le persone sono irritate dalle attrici con molte idee" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Maggie Gyllenhaal parla dell'atteggiamento insofferente dell'industria del cinema nei confronti delle attrici con molte idee. Dopo oltre vent'anni di onorata carriera davanti alla macchina da presa, Maggie Gyllenhaal ha deciso di passare dall'altra parte della barricata esordendo alla regia de La figlia oscura. L'attrice e regista ha spiegato che molti addetti ai lavori sono irritati dalle attrici piene di idee. In un'intervista al New York Times, Maggie Gyllenhaal ha svelato quanto sia raro che le idee di un'attrice siano valutate durante la lavorazione di un film: "Olivia Colman non amava parlare molto sul set de La Figlia Oscura. Mi chiedo se dipenda ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 dicembre 2021)parla dell'atteggiamento insofferente dell'industria del cinema nei confronti dellecon. Dopo oltre vent'anni di onorata carriera davanti alla macchina da presa,ha deciso di passare dall'altra parte della barricata esordendo alla regia de La figlia oscura. L'attrice e regista ha spiegato che molti addetti ai lavoriirritatipiene di. In un'intervista al New York Times,ha svelato quanto sia raro che ledi un'attrice siano valutate durante la lavorazione di un film: "Olivia Colman non amava parlare molto sul set de La Figlia Oscura. Mi chiedo se dipenda ...

2021, l'anno dei successi italiani ... il biopic di Ridley Scott sulla Maison Fiorentina , da La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal tratto dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante a, dulcis in fundo, Paolo Sorrentino che permette ...

