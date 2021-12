Made in Italy, consorzi Dop: Dimenticati da manovra e Pnrr (Di giovedì 30 dicembre 2021) “L’Italia conta oltre 800 produzioni fra Dop, Doc e Igp, con 200mila imprese coinvolte e vale un quinto del Pil, con 10 miliardi di export agroalimentare all’anno. Nei provvedimenti in itinere e neppure nel Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, viene dedicata ai prodotti certificati neppure una riga”, sostiene Origin, l’Associazione Italiana consorzi Indicazioni Geografiche, che ne riunisce il 95% ed è presieduta da Nicola Cesare Baldrighi, mentre l’analogo piano francese le cita 40 volte. Ad una filiera che vale 17 miliardi di euro dunque non è stata destinata alcuna risorsa per le ripresa dopo la pandemia in nessun altro provvedimento. Una scelta che preoccupa il consorzio Tutela Grana Padano, che con oltre 5,2 milioni di forme prodotte è l’eccellenza a denominazione d’origine protetta più consumata nel mondo. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) “L’Italia conta oltre 800 produzioni fra Dop, Doc e Igp, con 200mila imprese coinvolte e vale un quinto del Pil, con 10 miliardi di export agroalimentare all’anno. Nei provvedimenti in itinere e neppure nel, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, viene dedicata ai prodotti certificati neppure una riga”, sostiene Origin, l’Associazione ItalianaIndicazioni Geografiche, che ne riunisce il 95% ed è presieduta da Nicola Cesare Baldrighi, mentre l’analogo piano francese le cita 40 volte. Ad una filiera che vale 17 miliardi di euro dunque non è stata destinata alcuna risorsa per le ripresa dopo la pandemia in nessun altro provvedimento. Una scelta che preoccupa ilo Tutela Grana Padano, che con oltre 5,2 milioni di forme prodotte è l’eccellenza a denominazione d’origine protetta più consumata nel mondo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy Velasca Pininfarina Monviso: la nuova sneaker urban trail Così, dall'incontro tra Velasca , brand che ha fatto dell'eccellenza artigianale italiana il suo porta bandiera, e Pininfarina , sinonimo del design Made in Italy, nasce Monviso, la nuova calzatura ...

Hyle Capital Partners: entra nel capitale di Contri Spumanti ... sottolinea una nota, sono risultati la forte vocazione industriale a supporto della crescita, la grande spinta alla valorizzazione del prodotto Made in Italy sui mercati internazionali e la ...

Brindisi made in Italy per 8 italiani su 10 La Sicilia Volano 85 milioni di tappi di spumante Tra le mura di casa, o al ristorante seguendo le prescrizioni dettate dall’emergenza Covid, al brindisi di Capodanno non si rinuncia. Anzi, cresce del 35% rispetto alla notte di San Silvestro dello sc ...

Capodanno: boom per bollicine made in Asti Vasta scelta di vini dell’eccellenza astigiana per i cin cin delle feste, importante sostenere la produzione del territorio ...

