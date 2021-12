Maddalena Corvaglia ricoverata d' urgenza | fan preoccupatissimi

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Brutta notizia per: la ballerina ha confessato di aver trascorso le vacanze di Natale in un ospedale di Milano. Il 25 dicembre, l'ex presentatrice, moglie di Stef Burns ha pubblicato un post e condiviso diverse foto sul suo profilo social. La prima foto la ritrae in ospedale con indosso un cappello da Babbo Natale e la seconda è l'immagine del San Raffaele, ed a seguire alcuni stralci del bellissimo film Patch Adams del 1998 con l'indimenticato Robin Williams. Il post ha scatenato la curiosità e la preoccupazione di tutti i suoi fan, ma la conduttrice ha immediatamente spiegato che non era lei ad essere malata, ma sua madre. La showgirl ha spiegato cosa è successo a sua madre e perché ha dovuto trascorrere il 25 dicembre al San Raffaele, a Milano: "Buongiorno amici e buone feste a tutti! Dove sei bella? Sono al San Raffaele, ...

