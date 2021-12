M5S | Porrello | Lazio diventi Regione cardioprotetta

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – “Nei giorni scorsi ho presentato un ordine del giorno per impegnare il Presidente e la Giunta a porre in essere quanto necessario al fine di concedere un finanziamento per l’acquisto di defibrillatori da parte dei Comuni del.” “Il decreto Balduzzi stabilisce i criteri di diffusione dei Defibrillatori semiAutomatici Esterni (DAE) ed i luoghi dove deve essere garantita la loro presenza.” “Questo significa che è stato fatto un altro passo verso la consapevolezza che l’arresto cardiaco è una strage fino ad oggi ignorata e che è necessario cominciare a muoversi per ridurre il numero dei morti.” “Nonostante la legge sia in vigore già da diversi anni però, ci sono ancora molti luoghi a grande frequentazione di pubblico che ne sono sprovvisti, come spesso capita per esempio ai mercati cittadini e rionali.” “Con l’approvazione di questo ordine del giorno saranno ...