M5S, anche l’ex-ministra Trenta se ne va: «Lì pensano solo alle poltrone. Fondo un mio partito» (Di giovedì 30 dicembre 2021) È una diaspora senza fine quella che affligge del M5S. Tra scissioni, defezioni ed espulsioni è difficile, per non dire impossibile, tenere aggiornato l’elenco di chi è rimasto grillino. Dal tronco originario, si sono già diramati nuove sigle che aspirano a diventare partiti. alle tante già in circolazione in Parlamento, è pronta ora ad aggiungersi anche quella che ha in gestazione Elisabetta Trenta, ex-ministro della Difesa nel primo governo Conte. È lei stessa a parlarne in un’intervista al Riformista. «Sì, perché – vi si legge – vanno distinti i principi dalla loro attuazione e dalla deriva che certe cose hanno preso. Io voglio fare politica sulle idee. Nel Movimento sentiva parlare solo di posti e di poltrone». Elisabetta Trenta aveva la delega alla Difesa nel Conte I Secondo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) È una diaspora senza fine quella che affligge del M5S. Tra scissioni, defezioni ed espulsioni è difficile, per non dire impossibile, tenere aggiornato l’elenco di chi è rimasto grillino. Dal tronco originario, si sono già diramati nuove sigle che aspirano a diventare partiti.tante già in circolazione in Parlamento, è pronta ora ad aggiungersiquella che ha in gestazione Elisabetta, ex-ministro della Difesa nel primo governo Conte. È lei stessa a parlarne in un’intervista al Riformista. «Sì, perché – vi si legge – vanno distinti i principi dalla loro attuazione e dalla deriva che certe cose hanno preso. Io voglio fare politica sulle idee. Nel Movimento sentiva parlaredi posti e di». Elisabettaaveva la delega alla Difesa nel Conte I Secondo ...

Advertising

brun_montesano : La l. di bilancio non sancisce la sola insipienza di Draghi ma anche della precedente compagine che sosteneva il Co… - SecolodItalia1 : M5S, anche l’ex-ministra Trenta se ne va: «Lì pensano solo alle poltrone. Fondo un mio partito»… - depmyfav7 : RT @Nico01042014: Le contraddizioni del M5S: dicono di voler contrastare la povertà dando il reddito di cittadinanza (anche a chi non ne ha… - radiortm : Covid: Lorefice (m5s)Odg per tamponi calmierati anche a under 12 - - Nico01042014 : Le contraddizioni del M5S: dicono di voler contrastare la povertà dando il reddito di cittadinanza (anche a chi non… -