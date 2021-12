Lutto nel mondo della musica, uccisa dal compagno: aveva 55 anni (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lutto nel mondo della musica, la donna è stata uccisa e trasportata nel bagagliaio. Il corpo trovato dalla polizia. È giallo: cosa è successo Lutto nel mondo della musica. È morta Angela Kukawski, 55 anni, celebre manager di molti artisti rapper. La polizia ha trovato il suo corpo, dopo una pervenuta segnalazione di scomparsa, dichiarata Leggi su youmovies (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.nel, la donna è statae trasportata nel bagagliaio. Il corpo trovato dalla polizia. È giallo: cosa è successonel. È morta Angela Kukawski, 55, celebre manager di molti artisti rapper. La polizia ha trovato il suo corpo, dopo una pervenuta segnalazione di scomparsa, dichiarata

Advertising

TorinoFC_1906 : Il cordoglio per la scomparsa di Marco Mathieu ?? - OverpartyC : Secondo AB lui e GM di sarebbero messi d'accordo IN SAUNA per votare Eva. La cosa che mi fa più schifo è che GIAN… - ItaliaaTavola : Arrivato giovanissimo in Italia, a Spilimbergo (Pn), per imparare l’arte del #mosaico, #IssaGweinat sposò una “fati… - News24_it : LUTTO NEL MONDO DELLA POLITICA, E’ MORTO MARCO URSOMANDO, SINDACO INDIMENTICABILE DI SAN NICOLA LA ST... - Appia Po… - abruzzoweb : COVID, LUTTO NEL MONDO DELLA MUSICA: MORTO IL CHITARRISTA PESCARESE PAOLO GIORDANO -