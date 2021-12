L’ultimo paradosso di Renzi. Fa il puro ma inventò il canguro. Matteo protesta per il Parlamento svilito dalle fiducie. Quando era premier però fece anche di peggio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dall’invenzione del canguro – ideato per bypassare il confronto in Parlamento sulla riforma della Costituzione – alla tutela di quelle stesse prerogative parlamentari. È una bella contorsione politica quella di Matteo Renzi, che con un triplo salto carpiato si mette in scia a una vecchia strategia: criticare quello che fanno gli altri e omettere di ricordare che anche lui fece lo stesso. Anzi, di peggio. LA MUSERUOLA. Certo, la Legge di Bilancio del governo Draghi, blindata alla Camera (leggi l’articolo), è un esempio di forzatura nei confronti di deputati e senatori. Tuttavia, basta riportare le lancette indietro, al tempo del confronto in Aula sulla revisione della Carta costituzionale, voluta dalla premiata ditta Boschi&Renzi, per inquadrare la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dall’invenzione del– ideato per bypassare il confronto insulla riforma della Costituzione – alla tutela di quelle stesse prerogative parlamentari. È una bella contorsione politica quella di, che con un triplo salto carpiato si mette in scia a una vecchia strategia: criticare quello che fanno gli altri e omettere di ricordare cheluilo stesso. Anzi, di. LA MUSERUOLA. Certo, la Legge di Bilancio del governo Draghi, blindata alla Camera (leggi l’articolo), è un esempio di forzatura nei confronti di deputati e senatori. Tuttavia, basta riportare le lancette indietro, al tempo del confronto in Aula sulla revisione della Carta costituzionale, voluta dalla premiata ditta Boschi&, per inquadrare la ...

