Lukaku si scusa con i tifosi dell’Inter | le parole dell’ex nerazzurro

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 dicembre 2021)parla con i. L’exsi è volutore per i modi con i quali ha detto addio alla squadra, preferendo il Chelsea. A mesi di distanza da quel periodo così complicato per, che aveva dichiarato amore all’Inter, il calciatore belga è tornato a parlare ainerazzurri, chiedendo loro: “perché penso che la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa. Io dovevo parlare prima con voi, perché le cose che voi avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio, sono cose che rimangono per me nella vita. Io spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all’Inter, non alla fine della mia carriera, ma a un livello ancora buono per sperare di vincere di più“, ha ...