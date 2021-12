Lukaku lo promette | “Un giorno lo farò!”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Romeluè tornato a parlare della sua sua ex squadra: l’Inter. E in particolare, si è voluto soffermare sulle scuse per quanto riguarda il suo recente addio ai nerazzurri e il suo conseguente trasferimento in quel di Londra con la maglia del Chelsea. Già perché a Milano,ha forse passato le due migliori stagioni della sua carriera, mettendo a segno oltre 50 reti in tutte le competizioni, trascinato inoltre dall’allenatore che forse fin qui è stato il miglior a trarne le sue indubbie qualità offensive: Antonio Conte.

Advertising

news24_inter : #Lukaku parla dell'addio all' #Inter e promette... -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku promette

Open

Macchina da gol,di essere una sorta di nuovo Eto'o. A metà ottobre, grazie al gol ... Legato da sincera amicizia con Romelu, il che non guasta. Molto interessante anche Luka Romero (...... e probabilmente lo era ancora dopo aver perso, Hakimi e Conte, ma certo dopo la ... Già in settimana, nell'ultima giornata prima di Natale, il Torino di Juricdi essere un avversario ...L'attaccante del Chelsea Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista a Sky dove ha chiesto scusa ai tifosi dell'Inter per averli lasciati non nel modo giusto: "Le cose che ...4 mesi e mezzo dopo il suo addio, Romelu Lukaku torna a parlare: "Me ne sarei dovuto andare in un altro modo. Tornerò all'Inter per vincere".