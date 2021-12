Lukaku clamoroso: 'Al Chelsea non sono contento, tornerò all'Inter' (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Fisicamente sto bene, ancora meglio di prima. Dopo due anni in Italia, in cui ho lavorato tantissimo all'Inter con preparatori e nutrizionista, fisicamente sto bene. Non sono però contento della ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Fisicamente sto bene, ancora meglio di prima. Dopo due anni in Italia, in cui ho lavorato tantissimo all'con preparatori e nutrizionista, fisicamente sto bene. Nonperòdella ...

Advertising

cmdotcom : Clamoroso #Lukaku: 'Voglio tornare all'#Inter. Al #Chelsea non sto bene' - serieAnews_com : ?? Clamoroso Lukaku: parole esplicite che sanno di pentimento da parte dell'ex Inter: lo riportereste in Serie A?… - hbk_89 : RT @cmdotcom: Clamoroso #Lukaku: 'Voglio tornare all'#Inter. Al #Chelsea non sto bene' - sportli26181512 : #Lukaku clamoroso: 'Al #Chelsea non sono contento, tornerò all'#Inter': L'attaccante belga si racconta: 'Chiedo scu… - VlnN94 : RT @cmdotcom: Clamoroso #Lukaku: 'Voglio tornare all'#Inter. Al #Chelsea non sto bene' -