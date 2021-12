L’Udinese pensa a Bessa: proposto uno scambio al Verona (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’Udinese ha la necessità di rinforzarsi a centrocampo, in particolare nella metà campo offensiva, visto il lunghissimo stop di Pereyra. Ma non solo, al contempo deve riuscire l’esterno con il quale ha rotto già da mesi e che non rientra più nei piani della dirigenza friulana. E in particolare, potrebbe aver trovato la giusta quadra con un altro club italiano, in particolare il Verona. Ai gialloblù infatti, è stato proposto uno scambio alquanto interessante e propedeutico per entrambi i club. Udinese, si pensa a Bessa: proposto uno scambio all’Hellas Verona Udinese, calciomercato, Stryger Larsen A darne la notizia è il Gazzettino e in particolare si è concentrato sul prossimo futuro di Jens Stryger Larsen e delle mosse di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 dicembre 2021)ha la necessità di rinforzarsi a centrocampo, in particolare nella metà campo offensiva, visto il lunghissimo stop di Pereyra. Ma non solo, al contempo deve riuscire l’esterno con il quale ha rotto già da mesi e che non rientra più nei piani della dirigenza friulana. E in particolare, potrebbe aver trovato la giusta quadra con un altro club italiano, in particolare il. Ai gialloblù infatti, è statounoalquanto interessante e propedeutico per entrambi i club. Udinese, siunoall’HellasUdinese, calciomercato, Stryger Larsen A darne la notizia è il Gazzettino e in particolare si è concentrato sul prossimo futuro di Jens Stryger Larsen e delle mosse di ...

