Lucia Ascione e la vita bloccata dalla malattia | il ritorno alla carriera televisiva dopo mesi di sofferenza

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La storica conduttrice di Bel tempo si spera, programma di Tv2000 amato dagli italiani, è finalmente tornata a lavorare in televisione.quasi un anno di pausa, fatto di dolore, interventi chirurgici e sacrifici,ha ripreso ladi conduttrice con il programma Finalmente Domenica, in onda su Tv2000 da ormai un mese. La giornalista ha ricordato recentemente il difficile momento, iniziato lo scorso Natale,una caduta che le ha causato dei crolli vertebrali.: l’infortunio e idi dolore Il 26 Dicembre 2020,la diretta di Bel tempo si spera e ilnella casa di Napoli, la storica conduttrice ha avuto un infortunio. “Una caduta arrivata...

Advertising

fam_cristiana : Lucia Ascione: «Ho vissuto la Grazia in mezzo al dolore» - LuisaAnselmi1 : @domenicatv2000 Adoro la Signora Lucia Ascione...un grande ritorno.... - domenicatv2000 : Tra poco su #Tv2000 (canale 28 digitale terrestre -157 sky) #finalmentedomenica, condotto da Lucia Ascione, in onda… - Tootsie12454296 : RT @domenicatv2000: Ospite di Lucia Ascione a #finalmentedomenica, Rachele Sagramoso che dopo un'adolescenza tormentata, ha deciso di punta… - TV2000it : RT @domenicatv2000: Ospite di Lucia Ascione a #finalmentedomenica, Rachele Sagramoso che dopo un'adolescenza tormentata, ha deciso di punta… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucia Ascione

Famiglia Cristiana

In vista del Capodanno il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo, ha emanato una nuova ordinanza che dispone il divieto di stazionamento in tutte le strade ...stabilimento balneare Santa), ...È il contenuto dell'ordinanza emanata oggi dal sindaco Vincenzo. La decisione, spiegano dal ...spazi compresi tra largo Luigi Manzo e quelli antistanti l'ex stabilimento balneare 'Santa'; ...Dopo quasi un anno di pausa dovuto a un grave infortunio, Lucia Ascione ritorna in televisione e approda su Tv2000 per condurre Finalmente Domenica. La conduttrice spiega come sta. Noi e i nostri forn ...Misure di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, in considerazione ...