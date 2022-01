Luce e gas mai così cari | ecco chi ci guadagna e perché

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Famiglie e imprese sono in difficoltà per l’aumento senza precedenti delle bollette. Mentre la bolla dei prezzi dell’energia favorisce grandi gruppi come Eni, Enel e A2A. Una rendita colossale favorita anche da un meccanismo di mercato che amplifica i rialzi

ROMA (ITALPRESS) - Sono 609 milioni di euro le risorse destinate dal Ministero dello Sviluppo economico alla digitalizzazione del tessuto produttivo del Paese, che è anche una delle priorità indicate ...Le proteste contro l'aumento delle bollette di luce e gas, a Vigarano, mette d'accordo tutti. Agnese De Michele, capogruppo della lista di opposizione "Costruiamo il futuro", durante l'ultimo consigli ...