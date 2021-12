Luca Moro | in arrivo la nuova destinazione dell’attaccante? Le ultime

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La Serie A è ferma, canonicamente, in questa fase deputata alle festività natalizie. Il calcio in generale, invece, fa i conti con i nuovi contagi del Coronavirus. Passato Natale e Santo Stefano, tutti i tifosi sono con lo sguardo rivolto verso l’alto per attendere i botti di Capodanno, con il mercato che adesso entra, davvero, nella sua fase clou. Nel mese di gennaio, infatti, aprono le trattative invernali (o di riparazione) che interessano tutti i club europei. È un buon momento per correggere il tiro cercando di sistemare gli errori fatti in sede estiva. Con la minaccia sempre più incombente portata dalla variante Omicron del Covid-19 sullo sfondo, tutti i club proveranno a gettarsi sugli obiettivi di mercato per migliorare le rispettive rose. Possibili blocchi del campionato o meno. Si muovono tutte le società, dalla massima serie alla Serie C. Il calciomercato del Sassuolo ...

Advertising

DiMarzio : Arriva l’offerta del #Sassuolo per Luca #Moro - Eurosport_IT : Juve-Ramsey: siamo ai titoli di coda ?? Inter scatenata sul mercato ??? Il Sassuolo va dritto su Luca Moro ?? Ecco l'… - tabellamercatob : Da lunedì 3 gennaio #Calciomercato Trattative e voci #SerieB Attaccanti #BresciaCalcio e #Parma su Luca Moro del… - Peppebarba2 : @kravotz avanti... Vediamo se sai chi è luca moro del @Catania - Podman712 : RT @86_longo: ?? Colpo del @SassuoloUS: preso il bomber del Catania Luca #Moro. Operazione chiusa per 3 milioni di euro @cmdotcom -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Moro

Il Sassuolo sta per accaparrarsi il bomber del futuro: 3 milioni l'offerta per, il capocannoniere in Lega Pro con il Catania, ma di proprietà del Padova.Commenta per primo Gli è bastata mezza stagione per incantare tutti .non ama perdere tempo, in campo come sul mercato. In 17 partite con la maglia del Catania in questa Serie C, l'attaccante ha già segnato 18 gol . Numeri impressionanti, che hanno spinto ...CALCIOMERCATO - Secondo quello che scrivono sia TuttoSport che Calciomercato.com, il Newcastle ha mosso i primi passi in direzione Ramsey. La trattativa potrebb ...Blitz del Sassuolo nella corsa a Luca Moro. Sorpassati Monza, Napoli e Parma per il goleador classe 2001, che firmerà fino al 2026 con gli.