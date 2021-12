Lubrano | “Con un accordo tra Napoli e Federazione nigeriana Osimhen avrebbe potuto giocare contro la Juventus”

Leggi su retecalcio

(Di giovedì 30 dicembre 2021): “Unl’fatto partire immediatamente dopo la partita. In astratto sarebbe possibile, però il Covid complica tutto” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico, avvocato, per parlare della vicenda che vede una contrapposizione tra ile laper il caso. Queste le sue parole: SUL REGOLAMENTO FIFA “Per quanto ci dice il regolamento FIFA, l’allegato 1 (che riguarda le convocazioni in Nazionale) il giocatore convocato deve rispondere. -afferma– A meno che non sia infortunato e l’infortunio deve essere verificato dalla. Se non parte, però, non può essere utilizzato dalla società nel periodo in cui ...