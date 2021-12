Love is in the air: Aydan vuole la piccola Kiraz solo per lei (Di giovedì 30 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme che cosa succederà di molto interessante nell’appuntamento di oggi per la nostra soap opera turca. Anche oggi, 30 dicembre, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda la soap Love is in the air. LEGGI ANCHE —> Test: quello che vedi indica come affronti i problemi E quella di oggi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme che cosa succederà di molto interessante nell’appuntamento di oggi per la nostra soap opera turca. Anche oggi, 30 dicembre, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda la soapis in the air. LEGGI ANCHE —> Test: quello che vedi indica come affronti i problemi E quella di oggi L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

LillyXWP : RT @LillyXWP: Vorrei augurare a quest'uomo unico ed incredibile serenità e tanta felicità per il futuro~ I would like to wish this unique… - juls_jls : ?? #????? I hope you are having a good V-day So much love for you around the word, I hope makes you happy Avere die… - sunstuck7 : RT @lelleleo_: 2021 anno del signore non abbiamo avuto un selca vmin ma due frasi che valgono ancora di più ovvero ‘i like you the most’ e… - _blackang3l_ : indovinate chi non ha dormito? proprio io, già ?? ormai l'insonnia ed io siamo migliori amiche; by the way buongior… - Deno76498097 : RT @acmilan: Ricky truly did love the #UCL: an elite Top 10 goal collection ?? Gol decisivi e autentiche magie: lasciatevi incantare dai… -