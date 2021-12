Love is in the air, anticipazioni 31 dicembre: la decisione di Serkan (Di giovedì 30 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the air prossima puntata venerdì 31 dicembre su Canale 5. Serkan deve prendere una decisione. Serkan Bolat (via screenshot)Serkan ha ormai scoperto di essere padre di Kiraz. L’architetto ha addirittura confessato che se fosse stato messo al corrente prima della gravidanza di Eda, le avrebbe chiesto di abortire. La piccola è al mondo e tocca a Serkan prendere una decisione: deve scegliere se accettare o meno la paternità della piccola. Da un lato Melek, la migliore amica di Eda, crede che l’uomo si farà carico della bambina, mentre Ayfer crede che non sarà così e che la scelta deluderà Eda. Scopriamo cosa accadrà nella puntata di Love is in the Air che andrà in onda venerdì 31 ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 30 dicembre 2021)is in the air prossima puntata venerdì 31su Canale 5.deve prendere unaBolat (via screenshot)ha ormai scoperto di essere padre di Kiraz. L’architetto ha addirittura confessato che se fosse stato messo al corrente prima della gravidanza di Eda, le avrebbe chiesto di abortire. La piccola è al mondo e tocca aprendere una: deve scegliere se accettare o meno la paternità della piccola. Da un lato Melek, la migliore amica di Eda, crede che l’uomo si farà carico della bambina, mentre Ayfer crede che non sarà così e che la scelta deluderà Eda. Scopriamo cosa accadrà nella puntata diis in the Air che andrà in onda venerdì 31 ...

