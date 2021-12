Londra: un bambino viene scaraventato a terra da una Guardia della Regina | Video (Di giovedì 30 dicembre 2021) Polemiche per il gesto della Guardia reale davanti alla Torre di Londra. Il filmato mostra una delle due guardie travolgere un bambino nel bel mezzo della marcia. Il piccolo, che non si sarebbe accorto del passaggio delle due Guardie della Regina, viene così di colpo scaraventato a terra. Poco prima di calpestare il bambino, si sente la Guardia esclamare "Make Way!"("Fate Strada!"). Guarda tutti i Video Londra, ondata di maltempo: forti piogge e strade allagate Video Piogge torrenziali e raffiche di vento si sono abbattute ieri pomeriggio sulla ...Londra, tifoso scozzese su di giri nel pre partita ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 dicembre 2021) Polemiche per il gestoreale davanti alla Torre di. Il filmato mostra una delle due guardie travolgere unnel bel mezzomarcia. Il piccolo, che non si sarebbe accorto del passaggio delle due Guardiecosì di colpo. Poco prima di calpestare il, si sente laesclamare "Make Way!"("Fate Strada!"). Guarda tutti i, ondata di maltempo: forti piogge e strade allagatePiogge torrenziali e raffiche di vento si sono abbattute ieri pomeriggio sulla ..., tifoso scozzese su di giri nel pre partita ...

Advertising

ABenassuti : RT @ABenassuti: Leonardo da Vinci (?), Madonna col Bambino (1472 circa; terracotta, 49 x 27 x 24,5 cm; Londra, Victoria and Albert Museum.… - messveneto : Da Vajont ai set virtuali di Londra: ecco il mago degli effetti speciali 3D: Antonio Filippin, 32 anni, lavora per… - HGoldenHour : @IKAR1SFALLS sicuramente molto più proficuo di dire che harry non rispetta le norme anti covid perché viaggia da lo… - ilgiornale : Carmen Consoli per la maternità ha scelto di affidarsi alla fecondazione assistita a Londra, dove il bambino potrà… -