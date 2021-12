L’Olimpico di Roma potrebbe chiamarsi Stadio Paolo Rossi (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Olimpico di Roma tra non molto potrebbe chiamarsi Stadio Paolo Rossi. E’ una proposta ufficiale, approvata dalla Camera con 387 voti a favore. L’Aula ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna il governo a valutare la possibilità di intestare l’impianto al grande bomber dell’Italia campione del mondo nell’82. Un (eventuale) riconoscimento alla grande carriera di un uomo che ha fatto la storia del calcio italiano. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021)ditra non molto. E’ una proposta ufficiale, approvata dalla Camera con 387 voti a favore. L’Aula ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna il governo a valutare la possibilità di intestare l’impianto al grande bomber dell’Italia campione del mondo nell’82. Un (eventuale) riconoscimento alla grande carriera di un uomo che ha fatto la storia del calcio italiano. L'articolo ilNapolista.

