LIVE – Sci alpino, super-G maschile giovedì Bormio 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di giovedì 30 dicembre 2021) La DIRETTA testuale del super-G maschile di Bormio 2021, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Tutto pronto per il secondo super gigante di questa tappa italiana e ultima gara dell’anno. Appuntamento alle ore 11.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. IL PROGRAMMA DELLA TAPPA LA START LIST La classifica provvisoria AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Latestuale del-Gdi, valido per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Tutto pronto per il secondogigante di questa tappa italiana e ultima gara dell’anno. Appuntamento alle ore 11.30. Sportface vi terrà compagnia conin tempo reale. IL PROGRAMMA DELLA TAPPA LA START LIST La classifica provvisoria AGGIORNA LASportFace.

Advertising

_Sport_Calcio_ : L'ultimo dell'anno si avvicina ma non potete andare sulle piste? ???? Vi ci portiamo noi ????? Tutto lo sci è LIVE su… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: L'ultimo dell'anno si avvicina ma non potete andare sulle piste? ???? Vi ci portiamo noi ????? Tutto lo sci è LIVE su @disco… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Lienz in DIRETTA: trionfo Vlhova! Liensberger e Gisin sul podio. Brignone 16ma - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: terzo successo di fila per Kilde, Casse in top10. La classifica di Coppa… - lillydessi : LIVE Sci alpino, Slalom Lienz in DIRETTA: trionfo Vlhova! Liensberger e Gisin sul podio. Brignone 16ma - OA Sport… -