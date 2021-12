LIVE – Monza-Chieri 0-1 23-25 | 22-24 | quarti Coppa Italia femminile 2022 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Latestuale di Vero-Il Bisonte Firenze, sfida valevole per idi finale dellaSerie A12021/di. Le brianzole di coach Gaspari, terze in classifica, ospitano l’ostica formazione piemontese, sesta e in grande crescita. Chi raggiungerà la Final Four di Roma? L’appuntamento è per le ore 18.30 di giovedì 30 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIODI FINALE: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI AGGIORNA LA0-1 (23-25, 22-24) ...