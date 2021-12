Lite Morata-Allegri | le gravi conseguenze che nessuno conosce

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La Juventus si prepara al ritorno in campionato con un nodo da sciogliere: il rapporto tra Alvaroe Massimiliano. Nella giornata di oggi la Juventus torna al lavoro in vista della ripresa del campionato; il sei gennaio allo Stadium arriva il Napoli in una sfida da non sbagliare. I bianconeri, dopo aver sfruttato il calendario nell’ultimo mese di campionato, sono pronti ad affrontare un gennaio di fuoco. Sei partite in diciotto giorni con tre scontri diretti e la finale di supercoppa; un ciclo in cui definire le ambizioni dei ragazzi di. Il tecnico potrà contare sui recuperi di Chiellini, Chiesa e soprattutto Dybala; tre giocatori fondamentali per continuare la rincorsa al quarto posto. Per uscire indenni dal primo mese del nuovo anno, serviranno anche i gol degli attaccanti. L’apporto realizzativo è stato uno ...