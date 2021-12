L’Italia ha dimenticato cosa significa vincere la Dakar. Ultimo successo nel 2002 con il compianto Fabrizio Meoni (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ormai ci siamo. Mancano pochissime ore e finalmente prenderà il via l’edizione 2022 della Dakar. La corsa più dura del mondo, infatti, scatterà da Jeddah, come tradizione recente, dato che anche in questa occasione tutto il percorso sarà interno all’Arabia Saudita. Deserti e dune faranno da scenario per la spedizione che ci regalerà il consueto spettacolo unico che solo la Dakar sa garantire, con i suoi rischi e il suo fascino immutato negli anni. Siamo giunti ormai alla edizione numero 44 e ci attendono 13 tappe da vivere tutte d’un fiato. La domanda, come sempre, sarà una: vedremo finalmente tornare a sventolare il tricolore italiano alla Dakar? Il 2021 ha visto i successi argentini di Kevin Benavides tra le moto e Manuel Andujar tra i quad, quindi Stephane Peterhansel ha fatto sua la prova tra le auto, con gli sxs che hanno visto il ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ormai ci siamo. Mancano pochissime ore e finalmente prenderà il via l’edizione 2022 della. La corsa più dura del mondo, infatti, scatterà da Jeddah, come tradizione recente, dato che anche in questa occasione tutto il percorso sarà interno all’Arabia Saudita. Deserti e dune faranno da scenario per la spedizione che ci regalerà il consueto spettacolo unico che solo lasa garantire, con i suoi rischi e il suo fascino immutato negli anni. Siamo giunti ormai alla edizione numero 44 e ci attendono 13 tappe da vivere tutte d’un fiato. La domanda, come sempre, sarà una: vedremo finalmente tornare a sventolare il tricolore italiano alla? Il 2021 ha visto i successi argentini di Kevin Benavides tra le moto e Manuel Andujar tra i quad, quindi Stephane Peterhansel ha fatto sua la prova tra le auto, con gli sxs che hanno visto il ...

