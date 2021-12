L’Italia crescerà nel 2022 solo guardando oltre le scadenze elettorali | dice Ignazio Visco

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Occhio all’inflazione, perché «i rischi non sonoverso l’alto». Ma per l’attuazione del Pnrr in Italia c’è una «una certa dose ottimismo» perché il Paese «ha le capacità di essere rapido ed efficiente in tutti i campi, per raggiungere una capacità di crescita dell’economia tale da più che compensare l’aumento del debito e ridurre le tensioni sociali». Il governatore della Banca d’Italia, in un’intervista alla Stampa, spiega perché la politica monetaria della Banca centrale resterà ancorata alla continuità. E persino il rischio di instabilità politica legato alla corsa al Quirinale non sembra essere allarmante, sempre che le forze politiche comprendano l’importanza degli impegni di rilancio presi e «sappiano guardareil brevissimo periodo». InflazioneLa previsione di...