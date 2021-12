L’indignazione di Caressa per il girotondo prima del calcio di punizione che però ha funzionato | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Non è, “questo è circo”. Commenta così Fabio, giornalista e volto noto di Sky Sport, ilcircolato ultimamente di uno schema particolarmente “bizarro” utilizzato dai ragazzi della Takagawa Gakuen High School, in campo contro i pari età della Seiryo High School di KanazawaA Hofu, città della prefettura di Yamaguchi, sud-ovest del Giappone: gli attaccanti che riempiono l’area di rigore,che il pallone venga messo in mezzo, fanno il “” tenendosi per mano, a distanza dai difensori schierati a difesa della propria porta. Una mossa, messa in campo nel torneo scolastico All Japan High School Soccer Tournament (che si gioca dal 28 dicembre al 10 gennaio, ndr), studiata probabilmente in allenamento per eludere gli avversari, e che a primo impatto sembra aver ...