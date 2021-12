L’incubo di Onana | «Mi hanno squalificato per doping pur ammettendo che non avevo fatto niente»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Andréaveva mal di testa. Era tornato dalla trasferta a Bergamo, dove l’Ajax aveva pareggiato 2-2 con l’Atalanta. Ingoia una pillola tra quelle che ha in cucina, pensando sia paracetamolo. Dopo la seduta di allenamento viene chiamato per un test anti, di routine. Positivo. Vieneper dodici mesi, successivamente ridotti a nove. E’ già rientrato, ma a posteriori torna su questa storia un po’ bizzarra: perché anche i tribunaliriconosciuto che non fu vero, il portiere camerunense aveva assunto per sbaglio una pillola post-gravidanza della moglie. Il Lasimac, un diuretico a base di Furosemide, prescritto a sua moglie dopo il parto. I blister sembravano gli stessi, anche le pillole: piccoli cerchi bianchi, appena 6 mm di diametro. “È incredibile: 40 mg possono ...