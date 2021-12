L’incredibile storia dei due centralinisti-amanti di Palazzo Chigi ricattati e registrati dal collega (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una vicenda fatta da invidie sul lavoro, turnazioni e ricatti. Protagonista di questa vicenda sono due centralinisti amanti che lavoravano a Palazzo Chigi e un loro collega che ha registrato il loro incontro passionale e poi li ha minacciati di diffondere quel materiale audio alle rispettive famiglie. L’uomo, 53 anni, è stato condannato dal giudice per “violenza privata”. centralinisti amanti Palazzo Chigi registrati e ricattati da un collega Una storia paradossale iniziata, come riporta il quotidiano Il Corriere della Sera Roma, nel mese di dicembre del 2016 quando i due centralinisti amanti Palazzo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una vicenda fatta da invidie sul lavoro, turnazioni e ricatti. Protagonista di questa vicenda sono dueche lavoravano ae un loroche ha registrato il loro incontro passionale e poi li ha minacciati di diffondere quel materiale audio alle rispettive famiglie. L’uomo, 53 anni, è stato condannato dal giudice per “violenza privata”.da unUnaparadossale iniziata, come riporta il quotidiano Il Corriere della Sera Roma, nel mese di dicembre del 2016 quando i due...

