L' imbarazzo di Emiliano | rimosse le foto con l' ex capo della Protezione civile arrestato per corruzione

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Era stata il punto di vantostrategia regionale anti Covid. Una ex fabbrica trasformata in un'azienda pubblica che produce mascherine. Tanto che all'esternosede di via Corigliano, a Bari, campeggiavano delle gigantografie che ritraevano insieme, uno di fianco all'altro, il presidente Michelee l'expugliese Mario Lerario, il braccio operativoRegione nell'emergenza pandemica. Ma adesso che quest'ultimo è statocon l'accusa diper presunte mazzette fino a 30mila euro, lesono d'un tratto scomparse. Disinstallate di tutta fretta per lasciar spazio a un lungo corridoio di mattoni spogli. Troppo l'...

corrmezzogiorno : #Bari Dall’orgoglio all’imbarazzo: via le foto di Emiliano e Lerario -

Ultime Notizie dalla rete : imbarazzo Emiliano

Il Foglio

... Pure Lopalco alla fine si è scocciato diIn Puglia nasce il piccolo Ulivo di. Tra populismo e i timori del Pd In Puglia a destra non è rimasto nessuno: sono tutti nel "sistema" ...ha dichiarato di aver convocato una giunta straordinaria per eleggere un nuovo dirigente della Protezione Civile. Il ruolo spetterà, ad interim, a Nicola Lopane, già dirigente regionale ...Il presidente della Puglia in difficoltà per le accuse a Mario Lerario, cui aveva affidato la gestione dell'emergenza pandemica. Così scompaiono le gigantografie che li ritraevano insieme all'esterno ...Non c’è solo l’inchiesta della Procura di Bari, con i suoi diversi filoni, compreso quello sulla fuga di notizie. L’arresto dell’ormai ex dirigente della Protezione civile regionale Mario Lerario, acc ...