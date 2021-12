Liliana Resinovich scomparsa da 15 giorni, parla l’amico misterioso: “Era sottomessa” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Liliana Resinovich è irreperibile da martedì 14 dicembre. Sono passate quindi due settimane da quando la donna è scomparsa nel nulla dalla sua casa di Trieste. Il marito di Liliana aveva lanciato la scorsa settimana un appello tramite la trasmissione Chi l’ha visto, per chiedere aiuto a chiunque sapesse qualcosa. Oggi ci sono delle novità. Nel corso della trasmissione Mattino 5 news infatti, abbiamo ascoltato la voce di un uomo che pare sia stato l’ultimo a sentire Liliana il giorno in cui è scomparsa nel nulla. L’uomo conferma la versione data dal marito di Liliana, che aveva detto di averla lasciata a casa da sola intorno alle 8. E infatti Liliana quando erano circa le 8,20 chiama questa persona e gli dice che farà tardi; deve andare a casa sua per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 dicembre 2021)è irreperibile da martedì 14 dicembre. Sono passate quindi due settimane da quando la donna ènel nulla dalla sua casa di Trieste. Il marito diaveva lanciato la scorsa settimana un appello tramite la trasmissione Chi l’ha visto, per chiedere aiuto a chiunque sapesse qualcosa. Oggi ci sono delle novità. Nel corso della trasmissione Mattino 5 news infatti, abbiamo ascoltato la voce di un uomo che pare sia stato l’ultimo a sentireil giorno in cui ènel nulla. L’uomo conferma la versione data dal marito di, che aveva detto di averla lasciata a casa da sola intorno alle 8. E infattiquando erano circa le 8,20 chiama questa persona e gli dice che farà tardi; deve andare a casa sua per ...

