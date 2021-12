Ligue 1 | Angers | 19 positivi al COVID-19

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L’, compagine francese militante nella1, con una nota sui propri canali ha chiesto alla LFP il rinvio del match di campionato contro il Saint-Etienne in calendario per il 9 gennaio prossimo. Alla base di questo, l’alto numero dial-19 nel gruppo squadra. Sono ben 19 infatti gli infettati, di cui 10 obbligati all’isolamento previsto dalle normative vigenti oltralpe fino al 10 gennaio. SportFace.

... tanto che nei giorni scorsi erano sorte indiscrezioni di mercato che vedevano il giocatore nel mirino dell', club francese della1. Pure il Cagliari pare essere la prima scelta dello ...Nell'agosto 2020, a sedici anni, è stato il primo uomo nato nel 2004 a esordire in1, nella squadra bianconera dell'. Un anno dopo, fine agosto '21, mette a segno il suo primo gol nella ...L'Angers, compagine francese militante nella Ligue 1, con una nota sui propri canali ha chiesto alla LFP il rinvio del match di campionato contro il Saint-Etienne in calendario per il 9 gennaio prossi ...19 di questi sono calciatori, mentre 5 sono membri dello staff. Le avvisaglie del focolaio c’erano state prima della sfida con il Montpellier, con 5 calciatori risultati positivi messi in quarantena.