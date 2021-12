Libri: record per la Bibbia appartenuta al leggendario mago Houdini (Di giovedì 30 dicembre 2021) New York, 30 dic. - (Adnkronos) - Prezzo record per la Bibbia appartenuta a leggendario Harry Houdini (1874-1926), uno dei più famosi illusionisti ed escapologi della storia, divenuto celebre grazie alle sue fughe impossibili. All'asta organizzata da Potter & Potter Auctions a Chicago sono stati messi in vendita i cimeli della collezione del mago statunitense Joseph Dunninger (1892-1975). Il pezzo forte del catalogo è stata la copia del volume di Sacre Scritture (Antico e Nuovo Testamento) di Houdini che è stata aggiudicata per 102.000 dollari, più di quattro volte la sua stima. Questa edizione Red Letter del 1901 fu pubblicata dalla World Syndicate Company di New York ed era configurata per permettere al mago di 'leggere' la mente di uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) New York, 30 dic. - (Adnkronos) - Prezzoper laHarry(1874-1926), uno dei più famosi illusionisti ed escapologi della storia, divenuto celebre grazie alle sue fughe impossibili. All'asta organizzata da Potter & Potter Auctions a Chicago sono stati messi in vendita i cimeli della collezione delstatunitense Joseph Dunninger (1892-1975). Il pezzo forte del catalogo è stata la copia del volume di Sacre Scritture (Antico e Nuovo Testamento) diche è stata aggiudicata per 102.000 dollari, più di quattro volte la sua stima. Questa edizione Red Letter del 1901 fu pubblicata dalla World Syndicate Company di New York ed era configurata per permettere aldi 'leggere' la mente di uno ...

