Libri: record per la Bibbia appartenuta al leggendario mago Houdini (Di giovedì 30 dicembre 2021) New York, 30 dic. – (Adnkronos) – Prezzo record per la Bibbia appartenuta a leggendario Harry Houdini (1874-1926), uno dei più famosi illusionisti ed escapologi della storia, divenuto celebre grazie alle sue fughe impossibili. All’asta organizzata da Potter & Potter Auctions a Chicago sono stati messi in vendita i cimeli della collezione del mago statunitense Joseph Dunninger (1892-1975). Il pezzo forte del catalogo è stata la copia del volume di Sacre Scritture (Antico e Nuovo Testamento) di Houdini che è stata aggiudicata per 102.000 dollari, più di quattro volte la sua stima. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) New York, 30 dic. – (Adnkronos) – Prezzoper laHarry(1874-1926), uno dei più famosi illusionisti ed escapologi della storia, divenuto celebre grazie alle sue fughe impossibili. All’asta organizzata da Potter & Potter Auctions a Chicago sono stati messi in vendita i cimeli della collezione delstatunitense Joseph Dunninger (1892-1975). Il pezzo forte del catalogo è stata la copia del volume di Sacre Scritture (Antico e Nuovo Testamento) diche è stata aggiudicata per 102.000 dollari, più di quattro volte la sua stima. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Libri: record per la Bibbia appartenuta al leggendario mago Houdini... - GraziaChirico1 : Record del 2020 : 42 libri. Record del 2021 : 54 libri. (12 Libri in più nel 2021 = 1 libro in più al mese, rispet… - GraziaChirico1 : Recensione del libro ultimato. Così sono 54 LIBRI letti nel 2021 da Gennaio a Dicembre 2021. Ho battuto il MIO reco… - ilvaglio1 : Antonio Pietrantonio. Il sindaco dei record: un libro sul politico che ha inciso molto sulla storia di Benevento… - ioleggoperche : RT @gdl_AIE: La sesta edizione di @ioleggoperche si conferma un'edizione da record con un bilancio di 450 mila libri, 350 mila donati dai… -