Libero e la campagna per non far chiudere La Zanzara (che nessuno vuole chiudere) (Di giovedì 30 dicembre 2021) Libero quotidiano sta riuscendo nell’impresa di creare un caso e poi realizzare una campagna contro la chiusura de La Zanzara. Un tema che, come spiegato a più riprese dallo steso conduttore Giuseppe Cruciani, non è mai stato all’ordine del giorno nonostante la forte indignazione per lo spazio dato a Maurizio Buratti – meglio noto come Mauro da Mantova -, il fervente no vax morto di Covid che dopo il suo contagio si era vantato, telefonando in diretta, di esser andato al supermercato con la mascherina abbassata nonostante la sua positività. Chiusura La Zanzara, l’inutile campagna di Feltri e Senaldi Il primo a esporsi contro la chiusura La Zanzara, creando un caso che non esiste, è stato il condirettore di Libero quotidiano Pietro Senaldi, con un approfondimento video ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021)quotidiano sta riuscendo nell’impresa di creare un caso e poi realizzare unacontro la chiusura de La. Un tema che, come spiegato a più riprese dallo steso conduttore Giuseppe Cruciani, non è mai stato all’ordine del giorno nonostante la forte indignazione per lo spazio dato a Maurizio Buratti – meglio noto come Mauro da Mantova -, il fervente no vax morto di Covid che dopo il suo contagio si era vantato, telefonando in diretta, di esser andato al supermercato con la mascherina abbassata nonostante la sua positività. Chiusura La, l’inutiledi Feltri e Senaldi Il primo a esporsi contro la chiusura La, creando un caso che non esiste, è stato il condirettore diquotidiano Pietro Senaldi, con un approfondimento video ...

