"L'ho sentito dentro di me". Diana Del Bufalo non si vaccina: chi l'ha consigliata, la massacrano | Guarda (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le critiche che sta ricevendo Diana Del Bufalo non sono frutto “di questa società dove la diversità non è accettata”, come sostiene lei, ma di un messaggio che può essere molto pericoloso. L'attrice ha dichiarato di aver sentito “dentro di sé” la necessità di non vaccinarsi, su consiglio del medico di base, ma avrebbe almeno dovuto sottolineare l'importanza della vaccinazione per evitare le conseguenze peggiori portate dalla pandemia. Non si capisce poi perché se la sia presa con i giornalisti. L'augurio è che la sua motivazione sia valida e non una scusa per giustificare la non vaccinazione: a pensar male si fa peccato ma… “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo - ha esordito - ho da subito capito che c'erano due tipi di giornalisti: quelli che lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le critiche che sta ricevendoDelnon sono frutto “di questa società dove la diversità non è accettata”, come sostiene lei, ma di un messaggio che può essere molto pericoloso. L'attrice ha dichiarato di averdi sé” la necessità di nonrsi, su consiglio del medico di base, ma avrebbe almeno dovuto sottolineare l'importanza dellazione per evitare le conseguenze peggiori portate dalla pandemia. Non si capisce poi perché se la sia presa con i giornalisti. L'augurio è che la sua motivazione sia valida e non una scusa per giustificare la nonzione: a pensar male si fa peccato ma… “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo - ha esordito - ho da subito capito che c'erano due tipi di giornalisti: quelli che lo ...

Advertising

barone_arturo : @DAARYNKAA @ParisHilton Grande amica mia ti voglio bene tanto è ti auguro un Buon Anno di felicità è serenità è gio… - haruavt : @kenjiroavt in poche parole qualcuno le ha sconsigliato di fare il vaccino ed ha 'sentito dentro di lei' che fosse… - mmeropiali : @Larabrusi Io avevo sentito dire dentro la carcassa di un grizzly… - zingarella_a : @eliscrivecose molla pure la responsabilità a lui perché “ho sentito dentro di me di voler dar retta al mio medico”… - donutjeongin : Madonna è entrata una in autobus a con il suo profumo dolce da far schifo e l’ho sentito fino a dentro l’anima per quanto ne ha messo -