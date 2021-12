L’ex giocatore dell’Atalanta Simone Pavan dona il midollo al figlio malato di leucemia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Genova. L’ex giocatore dell’Atalanta Simone Pavan dona il midollo osseo a suo figlio Leonardo, sei anni il prossimo 21 gennaio, malato di leucemia. Ex allenatore della Vis Pesaro, ex giocatore del Venezia, della Sampdoria, del Modena, Pavan si è formato nelle giovanili dell’Atalanta ed ha vestito la maglia nerazzurra in prima squadra dal 1992 al 1995. Lo scorso anno, poco dopo l’inizio del lockdown, l’amara scoperta: al suo bambino è stata diagnosticata la leucemia. Inevitabile l’addio al calcio per papà Simone che con la moglie e Valentina, la sorellina gemella di Leonardo, resta costantemente accanto al figlio ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Genova.ilosseo a suoLeonardo, sei anni il prossimo 21 gennaio,di. Ex allenatore della Vis Pesaro, exdel Venezia, della Sampdoria, del Modena,si è formato nelle giovanilied ha vestito la maglia nerazzurra in prima squadra dal 1992 al 1995. Lo scorso anno, poco dopo l’inizio del lockdown, l’amara scoperta: al suo bambino è stata diagnosticata la. Inevitabile l’addio al calcio per papàche con la moglie e Valentina, la sorellina gemella di Leonardo, resta costantemente accanto al...

