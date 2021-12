Lettera ad un virus malnato

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Caro(chissà quanti storceranno il naso leggendo caro…) io lo so che non sei cattivo anche se ti dipingiamo così. Lo so che sei venuto per caso tra noi (come più o meno tutto quello che ...

Leggo.it

Caro, ci hai resi tutti più piccoli, mettendo a nudo l'anima bambina che alberga negli adulti senza mai palesarsi così ora ci aggiriamo tutti in un grande kinder garten le cui chiavi sono in ...... che in Italia valeva da solo tredici punti percentuali di prodotto interno lordo prima del, ... Nei giorni scorsi il presidente di Assoturismo, Vittorio Messina, con unainviata al ...Caro Virus (chissà quanti storceranno il naso leggendo caro…) io lo so che non sei cattivo anche se ti dipingiamo così. Lo so che sei venuto per caso tra noi (come più ...Preg.mi Deputati, preg.mi Senatori, a nome di tutta Uncem e mio personale, desidero ringraziarVi per il lavoro di queste ore nell'approvare una legge di bilancio che contiene dive ...