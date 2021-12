Letta | “Obbligo vaccinale e ritorno a smart working passo successivo”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Sulla gestione del covid in Italia, “il governo sta facendo bene, approvo totalmente le misure discusse in cabina di regia e penso che ora bisogna prepararsi al, cioè l’e ilallo”. Lo afferma il segretario del Pd, Enrico, che in un’intervista alla “Repubblica” nega sia stato un errore riportare le persone al lavoro in presenza a partire da questo autunno “Non credo. La situazione – osserva – allora giustificava la decisione, Omicron è una novità non prevedibile. Ma ormai sappiamo che con losi può mantenere viva l’economia”. “La scuola no – aggiunge – serve la presenza. Sono contrario all’allungamento delle vacanze di Natale e al ...

si dice 'convinto che l'aumenterebbe molto i numeri. Tanti non si sono vaccinati non per volontà ideologica ma perché, nel dubbio, di fronte all'assenza dihanno preferito non ...Così il segretario del Pd,, a Repubblica. "Disi parla da settimane e la scelta è matura per il Paese e l'Europa. Il primo che introduce l'produrrà un effetto domino sugli altri"...Sulla gestione del covid in Italia, “il governo sta facendo bene, approvo totalmente le misure discusse in cabina di regia e penso che ora bisogna prepararsi al passo successivo, cioè l’obbligo vaccin ...Uno dei nomi possibili, l'importante è tutelarlo, il Paese ha bisogno di lui' E sul Colle: Il capo dello Stato non può essere eletto con una forzatura di una parte sull'altra. Senza unità sul Quirinal ...