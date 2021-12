Letta e la corsa al Colle: 'Senza un'intesa ampia cade il governo' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal Pd arriva anche un avviso alla destra: se il nome di Berlusconi non esce dal tavolo, il dialogo non può ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal Pd arriva anche un avviso alla destra: se il nome di Berlusconi non esce dal tavolo, il dialogo non può ...

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @lordfed3: 'l’obbligo darebbe sprint alle terze dosi su cui c’è stato un po’ di lassismo, non ho visto la stessa corsa che c’è stata sul… - MarySpes : RT @lordfed3: 'l’obbligo darebbe sprint alle terze dosi su cui c’è stato un po’ di lassismo, non ho visto la stessa corsa che c’è stata sul… - Martina95190659 : RT @lordfed3: 'l’obbligo darebbe sprint alle terze dosi su cui c’è stato un po’ di lassismo, non ho visto la stessa corsa che c’è stata sul… - MarcoLomba78 : RT @lordfed3: 'l’obbligo darebbe sprint alle terze dosi su cui c’è stato un po’ di lassismo, non ho visto la stessa corsa che c’è stata sul… - anto_galli4 : RT @lordfed3: 'l’obbligo darebbe sprint alle terze dosi su cui c’è stato un po’ di lassismo, non ho visto la stessa corsa che c’è stata sul… -