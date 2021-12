L’Esercito Usa brucia tutti sul tempo: vaccino a nanoparticelle di ferritina ferma tutti i Coronavirus (Di giovedì 30 dicembre 2021) bruciando tutti sul tempo, L’Esercito statunitense sta per presentare – si parla di alcune settimane – un nuovo vaccino, piuttosto rivoluzionario, che sarà in grado di bloccare tutte le varianti di Covid e Sars, compresa la Omicron, e che utilizza nanoparticelle di ferritina come vettore. Il nuovo vaccino a nanoparticelle di ferritina, sviluppato dal Walter Reed Army Institute of Research, è il risultato di quasi due anni di lavoro e di ricerca sul virus giacché i laboratori delL’Esercito Usa hanno sequenziato il Dna del Covid 19 già all’inizio del 2020. È stato a quel punto che il ramo delle malattie infettive del Walter Reed Army Institute of Research ha deciso di concentrarsi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021)ndosulstatunitense sta per presentare – si parla di alcune settimane – un nuovo, piuttosto rivoluzionario, che sarà in grado di bloccare tutte le varianti di Covid e Sars, compresa la Omicron, e che utilizzadicome vettore. Il nuovodi, sviluppato dal Walter Reed Army Institute of Research, è il risultato di quasi due anni di lavoro e di ricerca sul virus giacché i laboratori delUsa hanno sequenziato il Dna del Covid 19 già all’inizio del 2020. È stato a quel punto che il ramo delle malattie infettive del Walter Reed Army Institute of Research ha deciso di concentrarsi ...

