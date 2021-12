Legge di bilancio, tra Superbonus e caro bollette: previsto oggi il voto finale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nelle scorse ore è arrivato, con 414 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto, il via libera dalla Camera dei deputati alla fiducia posta dal governo sull’articolo 1 della Legge di bilancio. Il voto finale è atteso nella mattinata di oggi 30 dicembre intorno alle 12, la Camera ricomincerà i lavori alle 9 di questa mattina. Legge di bilancio: le misure Per il taglio delle tasse arrivano gli 8 miliardi di euro cambiando il sistema del prelievo fiscale. Le aliquote diventano quattro: al 23% per i redditi fino a 15mila euro, al 25% per i redditi tra 15mila e 28mila euro, al 35% tra 28mila e 50mila euro, e al 43% oltre i 50mila euro. Le addizionali regionali e comunali all’imposta sull’Irpef, il cui termine era al 31 dicembre 2021, slittano a marzo. Più tempo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nelle scorse ore è arrivato, con 414 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto, il via libera dalla Camera dei deputati alla fiducia posta dal governo sull’articolo 1 delladi. Ilè atteso nella mattinata di30 dicembre intorno alle 12, la Camera ricomincerà i lavori alle 9 di questa mattina.di: le misure Per il taglio delle tasse arrivano gli 8 miliardi di euro cambiando il sistema del prelievo fiscale. Le aliquote diventano quattro: al 23% per i redditi fino a 15mila euro, al 25% per i redditi tra 15mila e 28mila euro, al 35% tra 28mila e 50mila euro, e al 43% oltre i 50mila euro. Le addizionali regionali e comunali all’imposta sull’Irpef, il cui termine era al 31 dicembre 2021, slittano a marzo. Più tempo ...

