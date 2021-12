Legge di Bilancio approvata | Gravina | «Grazie Governo | nostre richieste accolte»

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Gabrieleha diramato un lungo comunicato ringraziando ilper l’approvazione delladiIl presidente della FIGC, Gabriele, commenta con soddisfazione l’approvazione definitiva della Manovra da parte del Parlamento. L’introduzione dell’apprendistato, la possibilità per le Federazioni di reinvestire gli avanzi di gestione e la rateizzazione degli oneri fiscali e contributivi per i Club rappresentano risultati importanti che daranno un sostegno concreto al mondo del calcio. COMUNICATO – «Come tutto il Paese, il calcio è ancora nelle morsa del Covid, ma le misuree introdotte all’interno delladisaranno di grandissimo aiuto. Ringrazio ilper la sensibilità dimostrata in ...

MORSA COVID - 'Come tutto il Paese, il calcio è ancora nelle morsa del Covid, ma le misure richieste e introdotte all'interno delladisaranno di grandissimo aiuto', LE NOVITA' - L'...L'approvazione delladiin Parlamento è stata accolta in maniera positiva dal presidente della Figc Gabriele Gravina. 'Come tutto il Paese, il calcio è ancora nelle morsa del Covid, ma le misure richieste e ...ROMA (ITALPRESS) – Con 355 voti favorevoli e 45 contrari la Camera approva la legge di bilancio. Arriva così il via libera definitivo alla manovra, il provvedimento ha avuto l’ok di entrambi i rami ...Roma – Superbonus, taglio delle bollette, rifinanziamento del reddito di cittadinanza… Sono alcuni dei punti previsti nella legge di bilancio 2022, approvata alla Camera con 355 voti favorevoli e 45 ...