Legge di bilancio 2022 - Zero incentivi, aiuti alle concessionarie, retrofit elettrico: le novità per l'auto (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo il voto di fiducia incassato dal governo, la Camera dei deputati ha definitivamente approvato il disegno di Legge bilancio, in vigore l'1 gennaio 2022 (355 i voti favorevoli, 45 i contrari). Due sono i provvedimenti che riguardano il settore dell'auto, contenuti in quella che una volta era chiamata manovra: un bonus per le concessionarie e una proroga dei termini per usufruire dell'incentivo al cosiddetto retrofit elettrico. Vediamo le novità nel dettaglio. Sostegno ai dealer. Per quanto riguarda gli aiuti alla distribuzione automobilistica, viene istituito un fondo di 150 milioni di euro per il solo 2022, "da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello ...

