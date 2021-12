Leader dei No green pass, Liccione a letto col Covid: "Sto male". (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sto male, ho tutti i sintomi, per fare questa diretta ho dovuto prendere un Oki e un'Aspirina C : siamo in mano a dei co…ni che dopo due anni non sono ancora riusciti ad arginare il virus". Così, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sto, ho tutti i sintomi, per fare questa diretta ho dovuto prendere un Oki e un'Aspirina C : siamo in mano a dei co…ni che dopo due anni non sono ancora riusciti ad arginare il virus". Così, ...

Advertising

WorldPc_ : Apple, per il suo visore assume uno dei leader della comunicazione di Meta: Andrea Schubert vanta oltre 10 anni d'e… - ChiaraZn : Quanto hai ragione, @PBerizzi. Questa è la dimostrazione che i fascisti si bevono qualsiasi cosa detta dai loro lea… - mariamacina : #Conte si ritiene leader dei 5S , ma è sicuro di esserlo? È consapevole del malessere che c’è nel movimento? Il '… - marketingpmi : RT @marco_sampietro: Marco Liccione, leader No Green Pass torinese, non vaccinato, ha preso il COVID: 'siamo in mano a dei c. che dopo due… - emmegidi77 : È vero, infatti nessuno vuole fare più il leader dei no vax, durano solo una settimana. -