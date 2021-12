Le serie tv del 2022 da vedere secondo il Serialista (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il 2021 è stato caratterizzato dalla crescita dello streaming con un’offerta da parte dei vari player sempre più ricca e varia, e il trend non accenna a stabilizzarsi. Nessuna sorpresa, stando anche agli ultimi dati di Agcom che raccontano che in Italia preferiamo le piattaforme addirittura alla televisione generalista, chiaro segnale che l’on-demand e la personalizzazione dei contenuti stanno spingendo gli abbonamenti. A questo, di contro, corrisponde la difficoltà oggettiva di orientarsi nel mare magnum delle proposte dei vari servizi, alcune di valore, altre di scarsa qualità. E nonostante il rallentamento dovuto all’emergenza Covid le produzioni vanno avanti per regalare nuove stagioni e nuovi “originals” che vedremo nel corso del 2022. Se abbiamo appena salutato “Gomorra”, fiore all’occhiello di Sky inserita tra le 10 migliori serie ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il 2021 è stato caratterizzato dalla crescita dello streaming con un’offerta da parte dei vari player sempre più ricca e varia, e il trend non accenna a stabilizzarsi. Nessuna sorpresa, stando anche agli ultimi dati di Agcom che raccontano che in Italia preferiamo le piattaforme addirittura alla televisione generalista, chiaro segnale che l’on-demand e la personalizzazione dei contenuti stanno spingendo gli abbonamenti. A questo, di contro, corrisponde la difficoltà oggettiva di orientarsi nel mare magnum delle proposte dei vari servizi, alcune di valore, altre di scarsa qualità. E nonostante il rallentamento dovuto all’emergenza Covid le produzioni vanno avanti per regalare nuove stagioni e nuovi “originals” che vedremo nel corso del. Se abbiamo appena salutato “Gomorra”, fiore all’occhiello di Sky inserita tra le 10 migliori...

Advertising

Eurosport_IT : L'International Business Times lancia la bomba: arriverà la proposta del Saudi Arabia Public Investment Fund (PIF)… - OfficialSSLazio : ?? Quest'anno nella calza ci sono i biglietti per #LazioEmpoli! Curve ?? ????€ Tribuna Tevere ?? ????€ Tribuna Tevere Top… - TuttoMercatoWeb : Atalanta, due tesserati del gruppo squadra positivi al Covid-19. La nota ufficiale del club - LaraZinci : RT @jacopo_iacoboni: Dati ufficiali degli ospedali (Fiaso): i no Vax sono il 71% del totale dei pazienti in terapia intensiva attualmente… - Ganbol74 : RT @jacopo_iacoboni: Dati ufficiali degli ospedali (Fiaso): i no Vax sono il 71% del totale dei pazienti in terapia intensiva attualmente… -