Le nuove regole sulla quarantena da subito | dal 10 gennaio estensione green pass rafforzato | le scadenze del nuovo decreto

Advertising

NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - petergomezblog : Nuove regole, quarantena azzerata per i contatti stretti vaccinati con il booster. Obbligo di Super green pass su t… - petergomezblog : Nuove regole, la cabina di regia: ipotesi di quarantena azzerata per vaccinati con booster o 2 dosi da meno di 4 me… - TyDany : Le nuove regole su quarantene e Green Pass - enzono16 : RT @noitre32: Lo sapete vero, che con le nuove regole è l'inizio della fine del governicchio? L'arrampicata sugli specchi con il sapone ?? R… -

Ultime Notizie dalla rete : nuove regole

Leggi anche Quarantena e tamponi, le: niente isolamento con la terza dose, nessuno sconto ai no vax Il Super Green Pass serve per tutto: dal 10 gennaio inizia il lockdown per i non ...... vince il pressing di Lega e M5S Il Super Green Pass serve per tutto: dal 10 gennaio inizia il lockdown per i non vaccinati Quarantena e tamponi, le: niente isolamento con la terza dose, ...I bambini di età inferiore ai dodici anni dovranno osservare una quarantena di cinque giorni. Germania, le nuove regole di ingresso dai Paesi a rischio Le nuove classifiche si applicano dalla ...La nuova ondata di contagi Covid ha costretto il governo italiano a una nuova stretta che riguarda anche il mondo dello sport. "Gli atleti no vax non possono più giocare - ha ...