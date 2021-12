Le influenze sono peggio del COVID (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questa frase negli ultimi due anni l’abbiamo sentita ripetere più volte, spesso da soggetti che si atteggiano a grandi conoscitori di come vada il mondo. Noi non siamo nessuno, non abbiamo titoli altisonanti per metterci in cattedra di fronte ad alcunchì, siamo e restiamo semplici fact-checker e la verifica dei fatti, anche in questo caso, è quello che ci siamo limitati a fare. Siamo infatti andati a verificare se davvero i numeri, a quasi due anni dalla dichiarazione di pandemia, dimostrano che le influenze degli anni passati siano state peggio di COVID-19. Se avete fretta la risposta che possiamo darvi fin da subito è: NO! Le influenze degli anni passati non sono mai state peggio di COVID-19. Lo dicono i numeri che adesso andremo a snocciolare. Sul sito EpiCentro ... Leggi su butac (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questa frase negli ultimi due anni l’abbiamo sentita ripetere più volte, spesso da soggetti che si atteggiano a grandi conoscitori di come vada il mondo. Noi non siamo nessuno, non abbiamo titoli altisonanti per metterci in cattedra di fronte ad alcunchì, siamo e restiamo semplici fact-checker e la verifica dei fatti, anche in questo caso, è quello che ci siamo limitati a fare. Siamo infatti andati a verificare se davvero i numeri, a quasi due anni dalla dichiarazione di pandemia, dimostrano che ledegli anni passati siano statedi-19. Se avete fretta la risposta che possiamo darvi fin da subito è: NO! Ledegli anni passati nonmai statedi-19. Lo dicono i numeri che adesso andremo a snocciolare. Sul sito EpiCentro ...

