Le icone di stile degli italiani

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Le celebrità hanno sempre plasmato e influenzato moda e tendenze. C’è addirittura chi li ha definiti “i primi influencer” perché, come questi ultimi, sono in grado di portare l’attenzione di milioni di persone su un brand o un determinato capo di abbigliamento. Dopo che Zendaya si è presentata alla cerimoniaOscar con un abito giallo di Valentino, le ricerche per quel colore sono cresciute del 222% in meno di 24 ore sul sito Lyst, la premium shopping app con oltre 150 milioni di utenti. La cantante Dua Lipa, indossando un completo Versace ai Grammy, ha invece portato a un aumento del 245% delle pagine viste per il marchio. Ma non sono soltanto le donne a muovere le fila della moda. Il cantante sudcoreano Kai - meglio conosciuto come membroEXO - ha stretto una collaborazione con Gucci dando vita a una capsule collection usando come ...