Lazio | Zaccagni si racconta | Del Piero sempre stato il mio idolo

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Mattiasicuramente uno degli elementi più positivi dellanelle ultime settimane: dopo un inizio di stagione complicato per via dell'adattamento e qualche problema fisico di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Zaccagni

Mattiaè stato sicuramente uno degli elementi più positivi dellanelle ultime settimane: dopo un inizio di stagione complicato per via dell'adattamento e qualche problema fisico di troppo , ...Arrivato allanelle ultime ore del calciomercato estivo 2021,non ha dubbi sul suo compagno di squadra più forte in carriera: 'Penso di averlo conosciuto proprio in questa stagione - ...Dopo un inizio "timido", il momento che Mattia Zaccagni sta vivendo con la maglia della Lazio è d'oro. L'ex fantasista del Verona, diventato uno dei titolarissimi di Sarri, ..."Diventare un giocatore di Serie A è difficilissimo" racconta Zaccagni. "Oltre il talento e le qualità devi avere anche tanta fortuna, quindi sono orgoglioso del percorso fatto e devo anche ringraziar ...