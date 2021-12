Lazio verso la zona arancione, aumentano i casi e le ospedalizzazioni: si temono nuove restrizioni (Di giovedì 30 dicembre 2021) E se la zona gialla per il Lazio è quasi certa e la Regione inizierà il 2022 in un’altra fascia di colore (il passaggio dovrebbe esserci il 3 gennaio), il rischio è quello che si possa finire addirittura in arancione perché i contagi aumentano. Così come le ospedalizzazioni. Solo ieri nel Lazio si sono registrati oltre 5.000 positivi (5.248), con un aumento di ricoveri e terapie intensive. Un ‘nuovo record di positivi’ – ha spiegato l’assessore D’Amato – ‘Il valore Rt torna sopra 1, è a 1.08 con incidenza pari a 374 per 100 mila abitanti, i tassi di occupazione in area medica e in terapia intensiva sono lievemente superiori, rispettivamente al 15% e al 10%. Qualora fossero confermati, questi dati porterebbero, come previsto, al cambio di colore”. Leggi anche: Lazio in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) E se lagialla per ilè quasi certa e la Regione inizierà il 2022 in un’altra fascia di colore (il passaggio dovrebbe esserci il 3 gennaio), il rischio è quello che si possa finire addirittura inperché i contagi. Così come le. Solo ieri nelsi sono registrati oltre 5.000 positivi (5.248), con un aumento di ricoveri e terapie intensive. Un ‘nuovo record di positivi’ – ha spiegato l’assessore D’Amato – ‘Il valore Rt torna sopra 1, è a 1.08 con incidenza pari a 374 per 100 mila abitanti, i tassi di occupazione in area medica e in terapia intensiva sono lievemente superiori, rispettivamente al 15% e al 10%. Qualora fossero confermati, questi dati porterebbero, come previsto, al cambio di colore”. Leggi anche:in ...

