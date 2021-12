Lazio, basta il tampone rapido per fine quarantena: firmata l’ordinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nel Lazio basterà un tampone rapido per decretare la fine della quarantena. Non sarà quindi necessario il tampone molecolare per testimoniare la negatività al Covid che segna la fine dell’isolamento. Il presidente di Regione, Nicola Zingaretti, ha firmato l’ordinanza che introduce la nuova regola. “Il provvedimento – si legge – prevede che per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2: “un test antigenico positivo non necessiti di conferma con test Rt-Pcr (molecolare) per la definizione di caso confermato Covid-19 e conseguente disposizione di isolamento; un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà di conferma con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con metodica Rt-Pcr (molecolare), ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nelbasterà unper decretare ladella. Non sarà quindi necessario ilmolecolare per testimoniare la negatività al Covid che segna ladell’isolamento. Il presidente di Regione, Nicola Zingaretti, ha firmatoche introduce la nuova regola. “Il provvedimento – si legge – prevede che per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2: “un test antigenico positivo non necessiti di conferma con test Rt-Pcr (molecolare) per la definizione di caso confermato Covid-19 e conseguente disposizione di isolamento; un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà di conferma con un secondo test antigenicoa distanza di 2-4 giorni o con metodica Rt-Pcr (molecolare), ...

